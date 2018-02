Beaucoup de personnes crachent sur la réorchestration de l'OST préférant le son .midi de leur enfance (la nostalgie tout ça), ce que j'ai un peu de mal a comprendre.En ce qui me concerne la reorchestration explose 90% de l'OST originale (faut avouer qu'un "Into the Thick of It" a son ptit cachet en versions SNES) et on est servi dés l'intro du jeu avec une reprise de haute volée de Fear of Heavens.Dans les reprises que je retiens il y a aussi Whisper and Mantra, la musique du temple de l'eau (et de tout les temples terminés) tellement plus deep que l'original, la meme chose pour A Wish la musique de la foret de crystal tellement magnifiée ou encore le theme de vol lorsqu'il se passe un certain changement sur la map qui devient beaucoup plus epique (cette guitare !)