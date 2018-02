Ce lundi 19 février, les médias américains ont fait le bilan de son premier week-end d’exploitation. Le 18e film Marvel a, forcément, trusté la première place du box-office nord-américain. Il a aussi dépassé toutes les attentes financières, engrangeant(environ 154 millions d’euros), entre le vendredi 16 et le dimanche 18 février – les pronostiqueurs prévoyaient 170 millions de dollars de recettes.La somme devrait s’alourdir à la fin de ce lundi, avecEn ce Presidents Day, jour férié aux États-Unis, Black Panther va enfoncer le clou de sa domination. Et jusque-là, voici les records qu’il a pulvérisés :_C’est le meilleur démarrage pour un film réalisé par un cinéaste afro-américain. Jusque-là, c’était F. Gary Gray qui détenait la première place avec Fast & Furious 8 et ses 98 millions de dollars de recettes en avril 2017._C’est le meilleur démarrage pour un mois de février. Jusque-là, il était détenu par Deadpool, qui avait recueilli 152,1 millions de dollars le même week-end, en 2016._C’est désormaisÀ noter qu’aux 192 millions de dollars au box-office nord-américain, il faut ajouter les 170 millions engrangés dans le monde entier. En quatre jours, Black Panther devrait probablement toucher les sommets financiers, avec près de 400 millions de dollars dans ses poches