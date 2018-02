Top 5 général

Top par console

Bah quoi, moi aussi j'ai droit aux titres imagés !Bon voilà les chiffressont tombés, une plutôt bonne nouvelle pour le JV, pour une des rares fois, Fifa ni COD et GTA V ne sont dans le top 5 ensur la semaine dubien sûr, non pas qu'il s'agisse pas de mauvais jeux, mais ça fait du bien de voir un peu de nouveaux visages dans le top !.En effet, celui-ci se compose des jeux suivants :1.(PS4 - Sony)2. Dragon Ball : FighterZ (PS4 - Bandai Namco Entertainment)3. Monster Hunter World (PS4 - Capcom)4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)5. Super Mario Odyssey (Nintendo Switch - Nintendo)Shadow of the ColossusDragon Ball : FighterZMonster Hunter WorldDragon Ball FighterZMonster Hunter WorldCall of Duty World War IIMario Kart 8 DeluxeSuper Mario OdysseyThe Legend of Zelda Breath of The WildLes Sims 4 Edition StandardFootball Manager 2018 Édition LimitéeFarming Simulator 2017 platiniumPokémon Ultra SoleilPokémon Ultra LuneMario Kart 7Danganronpa V3 Killing HarmonyAxiom Verge MultiverseFarming Simulator 18Tout comme nos amis anglo-saxon, Shadow of the colossus fait une entrée fracassante et se hisse à la première place des ventes devant de gros morceaux qui sont DBZ et MHW, amplement mérité pour ce grand jeu de ce début d'année 2017 !Encore bravo à l'équipe de Bluepoint pour le travail effectué.