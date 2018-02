Ampeterby7, un youtuber espagnol très réputé a eu la chance de se rendre dans les locaux de la division espagnole de Sony et de s'entretenir avec certains employés du groupe. Au cours de la vidéo publiée sur sa chaine, nous pouvons découvrir qu'il n'a pas hésité à questionner le représentant de la marque au sujet du programme du mois de mars pour les abonnés PlayStation Plus.



Bien que son interlocuteur n'a pas voulu vendre la mèche, il lâche néanmoins que le programme à venir sera sans aucun doute le meilleur jamais vu depuis la création du service en 2013. A l'heure actuelle, impossible de savoir s'il s'agit d'un teasing ayant pour but de faire monter la pression ou si au contraire, Sony compte bien frapper fort dans les semaines à venir.