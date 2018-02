Tout ceci n'est que pur speculation de ma part mais les joueur PC sont plutot inventif quand il s'agit de tweaker des logiciels.



Récement Square enix nous a deploye son Benchmark pour evaluer dans quel proportion FFXV pouvait tourner sur votre machine. Il y a des niveaux de qualités en somme classique . Mais certains joueurs ont reussis a contourner le systeme pour modifier des parametres jusqu'ici inexistant officiellement. Mais bien prit en compte par le moteur de square enix.



Ce qui permet de voir jusqu'ou on peut eventuellement reduire la qualité du soft pour le faire tourner sur les machine les plus modeste le resultat est pour le coup assez stupefiant.







Pour ceux qui veulent testé sur leur ordinateur de bureau ce que ca peut donner je vous invite a cliquer sur la video les liens en descritption vous permettrons de testez vous meme. Si votre GT640m ( par exemple ) est compatbile ^^



Si vous n'avez pas le courage de faire la manip cette video vous le demontre. Et laise sous entendre par la meme ocasion qu'en diminuant certain parametre on peut potentiellement entre voir ce a quoi ressemblerait FF XV si il devait tourner sur un hardware aussi modeste que la Switch.



Ceci n'est de toute facon pas une confirmation. Ca nous donne juste une idée. Et si ?

Lowspecgamer