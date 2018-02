Le 19 février 2013 fut le jour de lancement deen Amérique du Nord, ce qui fait que le jeu a 5 ans aujourd'hui.Assez attendu à l'époque par les fans des productions de, ce spin-of de la sagapropose une action survoltée au lieu de miser sur l'infiltration.Personnellement, j'adore ce jeu : malgré une durée de vie faiblarde ainsi que des graphismes et des décors peu flatteurs (c'est ultra terne quand même),a parfaitement repris le flambeau laissé parAction de ouf, gameplay frais, addictif et bien rodé, musiques qui mettent totalement dans l'ambiance, ( Rules of Nature ! ) et cinématiques qui possèdent de très belles mises en scène... Il n'en faut pas plus pour apprécier un BTA à mes yeux.N'oublions pas également le fameux boss final qui ressemble àet qui sort des punchlines à tout va.Pour fêter cette anniv' comme il se doit, quoi de mieux que de rejouer un peu au jeu ou se mater quelques vidéos ? En voici quelques unes que j'aime bien :Le trailer qui a surpris tout le monde lors desMême s'il n'est pas le responsable du jeu,a concocté un très beau trailer pour le lancement.Comme premier boss, ça en jette.