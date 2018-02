Comme chaque année, Microsoft sortira (normalement!! ) un nouveau Forza. Une année nous avons droit à Motorsport et l'autre année un Horizon.Sur chaque jaquette de jeu, nous avons droit à un partenariat entre Microsoft et un constructeur.Lamborghini (Forza Horizon 3), Ford, Viper (Forza Horizon), McLaren (Forza 5), Audi (Forza 3), Ferrari (Forza 4)Cette année, il semblerait que Porsche soit de la partie avec la nouvelle 911.Porsche est déjà sur la jaquette de Forza Motorsport 7Plus d'info, pendant l'E3 2018 en Juin

