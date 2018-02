Bandai Namco dévoile le nouveau trailer de Super Robot Taisen X lors d'un live qui a eu lieu aujourd'hui à 13H.Le PV nous révèle également le mecha et personnages originaux propre à cet opus:Rappel:- Daitarn 3- Aura Battler Dunbine- New Story of Aura Battler Dunbine- Mobile Suit Zeta Gundam- Mobile Suit Gundam ZZ- Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack- Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack – Beltorchika’s Children- Mobile Suit Gundam F91- Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz- Mobile Suit Crossbone Gundam: Steel Seven- Brave Express Mightgaine- Cross Ange- Gurren Lagann- Gurren Lagann the Movie: The Lights in the Sky are Stars- Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2- Shin Mazinger Z: The Impact!- Shin Mazinger ZERO vs. Great General of Darkness- Mazinkaiser- Buddy Complex- Buddy Complex Final Act: Into the Skies of Tomorrow- Gundam Reconguista in G- Mashin Hero Wataru- Nadia et le secret de l’eau bleueSuper Robot Taisen X sortira sur PS4 et PSVita le 29 Mars 2018 au Japon et le 26 Avril en Asie.Comme les précédents, la version Asia sera sous-titrée en anglais et comprendra les doublages japonais.