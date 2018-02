"C'est vrai, le développement de ce projet a commencé avec peu de personnes au départ, et nous y avons greffé de plus en plus de personnes au fur et à mesure. Nous continuons encore d'en ajouter mais nous avons accueilli la grande majorité de l'équipe de production. Je dirai que nous avons franchi un palier qui nous fait fait dire "on entre dans le vif du sujet".

Puissance Nintendo

C'est auprès de nos confrères nippons de 4Gamer qu'il a pu s'exprimer librement, profitant du l'entretien pour répondre à la question de savoir si le jeu bénéficiait d'une équipe de développeurs au complet :Il (le game-designer du jeu Kazuyuki Yamai) en a également profité pour préciser que le cinquième épisode canonique de la série qui a donné naissance à la franchise Persona bénéficiera d'un temps largement supérieur aux autres épisodes pour la conception des monstres.