Chose assez inhabituelle pour un studio producteur de AAA, un jeu a été remis sur le devant de la scène, comme pour dire "il n'est pas mort et nous allons continuer à travailler dessus un bon moment". Week-ends gratuits, patchs et nouvelles éditions misent en vente, le titre s'offre une seconde jeunesse ce qui sera nécessaire quand on voit le voyage qui l'attend.



D'après les développeurs présents au tournoi Invitational 2018, aucune suite du jeu ne serait prévue puisqu'il serait plutôt question de continuer à travailler sur Rainbow Six Siege durant une bonne dizaine d'années. L'idée serait donc d'atteindre un total de 100 opérateurs au terme de cette période afin de contenter les 27 millions de joueurs estimés par Ubisoft.