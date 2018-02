Hello! Je viens de terminer un petit let's play sur Crypt of The NecroDancer, un petit jeu dont je n'avais jamais entendu parler auparavant et qui est carrément génial ! J'ai voulu l'acheter sur Nintendo Switch, mais avant, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de le tester sur PC... Et bien figurez vous que le jeu est à 3€ jusqu'à demain matin !A ce prix là, foncez, d'autant plus que l'on peut jouer avec ses musiques perso (même si je ne sais pas comment on fait lol) !On finit par mon Let's Play pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le jeu (même si pour le coup, il ne sera disponible que dans une heure, j'ai un let's play surprise qui arrive)! J'avais peur que certains d'entres vous loupent l'offre à 3€ sur Steam ^^ !