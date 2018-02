Yop !



Révélation du mode Outbreak qui sera jouable à partir du 6 Mars jusqu'au 3 Avril.



Honnêtement, j'ai vraiment l'impression de voir une construction typée Left 4 Dead où on avance d'un point A à un point B, où on trouve des munitions au point B pour ensuite se rendre à un point C, affronter une horde après préparation etc...



Si comme pour Metal Gear, les fans de la première heure vont chialer comme pas possible parce que c'est pas Metal Gear ou que c'est pas Rainbow Six, personnellement, je vois juste un jeu avec un gameplay qui a l'air vraiment cool en coop' alors je me laisserai tenté, que ça représente Rainbow Six ou pas ! Je suis presque déçu que ce ne soit qu'un mode temporaire... Ubisoft font étrangement ça avec à peu près tout leurs jeux, mais bordel, certains événements sont tellement bons que c'est regrettable de ne pas les voir devenir permanents !