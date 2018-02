Voici une Information autour du jeu Bayonetta 1 + 2 :Le premier Opus est à télécharger. Cependant, certains joueurs ont eu des soucis avec leurs codes de téléchargement qui ne fonctionnaient pas. Nintendo précise qu’il s’agit d’une erreur d’impression, et qu’il suffit de les contacter pour avoir un nouveau code. Au moins, au Japon, ils n’ont pas ce souci…Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-offers-replacement-defective-bayonetta-codes-bayonetta-2/

posted the 02/18/2018 at 07:54 PM by link49