"J’ai quelque chose que je veux vous dire et ça concerne Bayonetta 3. Nous sommes un studio qui crée des jeux en signant des contrats avec des éditeurs, et nous recevons des fonds de leur part afin de couvrir les coûts de développement."



"Pour Bayonetta 1, nous avons signé un contrat avec SEGA et nous avons reçu des fonds venant d’eux. Par la suite, nous en leur avons proposé un premier prototype du jeu, et nous avons débuté la production. Tous les droits appartiennent à SEGA. A l’époque, notre société venait tout juste de voir le jour, et nous n’étions pas véritablement en mesure de développer sur plusieurs plateformes. Après avoir discuté avec SEGA, nous avons pris la décision de concevoir le jeu exclusivement sur Xbox 360. Cependant, l’un des partenaires commerciaux de SEGA a fini par faire un portage PS3, et ce à la demande de l’éditeur. Plus récemment, ils ont également jugé bon d’avoir une mouture sur Steam qui est sortie l’année dernière. SEGA possède les droits de toutes ces versions."



"Quand nous avons commencé à créer Bayonetta 2, nous avons reçu à la base des fonds de SEGA pour qu’il soit développé sur différentes plateformes, mais le projet a été interrompu en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (ndlr : le problème venait de SEGA lui-même). Nintendo est alors intervenu pour pouvoir continuer de financer le jeu, nous permettant ainsi de le terminer. Les droits appartiennent à SEGA et Nintendo, et ils ont décidé que le jeu devait être réalisé pour la Wii U. Nintendo a également eu la gentillesse de financer un portage de Bayonetta 1 sur Wii U, et ils nous ont aussi laissés utiliser le doublage japonais pour la version PC de Bayo 1. Je suis extrêmement reconnaissant envers Nintendo d’avoir financé le jeu, et SEGA pour nous avoir permis d’exploiter la licence Bayonetta."



"Concernant Bayonetta 3, c’était clair dès le départ que le jeu allait être développé avec le soutien financier de Nintendo, car sans leur aide, nous n’aurions pas été capables de lancer ce projet. Tous les droits appartiennent toujours à SEGA et Nintendo, et ils ont décidé qu’il fallait que le titre soit conçu pour la Switch. Le développement de jeux est un business. Chaque firme a ses propres circonstances et stratégies. Cela signifie qu’il y aura parfois des jeux qui seront fabriqués, et d’autres qui seront annulés. Mais je crois fermement que chaque personne impliquée oeuvre de façon à proposer la meilleure expérience possible. Je sais que pour moi, c’est l’un des objectifs les plus importants lorsque je me mets au travail."



"Je n’ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis heureux de réaliser Bayonetta 3, et nous avons l’intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il soit aussi bon que possible. C’est tout ce que nous pouvons faire, et nous estimons que c’est notre plus grande mission. Cela a pris du temps avant que la production de Bayonetta 3 ne soit approuvée, mais maintenant qu’elle a commencé, j’espère que cela débouchera sur une merveilleuse rencontre pour vous tous."