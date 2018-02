Salut ^^se matin j'ai été voir MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE en avant première ;pDésolé par avance pour mon français .Mon avis : Génial j'ai retrouvé le gout et la magie des ghibli !! pas sa profondeur pour "adulte" a la miyazaki ,mai vraiment une superbe réalisation et 1h40 passé a la vitesse éclair !! je ne me suis pas ennuyé dans se mix entre Chihiro - harry poter - ponyo , vraiment pour se qui son fan du style aller le voir au plus vite !! je rêve d'un collector chez nous !! apres Marnie et Arrietty le mec pour son premier film solo a deja bien assuré pour moi . ;pbon film et bon week-end a vous . vivement son prochain projet !!