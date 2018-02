Voici une Information concernant le jeu Secret of Mana Remake :Digital Foundry a mis en ligne son analyse :Selon eux, la version Ps4 Pro tourne en 4k native/60fps, la version Ps4 en 1080p/60fps, et la version PC prend en charge les résolutions d'écran ultra large et tourne en 60fps. La version PsVita souffre des problèmes graves, avec un framerate pouvant descendre autour des 20fps, et seulement à l'intérieur des maisons, il peut parfois atteindre les 60fps...Source : https://www.resetera.com/threads/digital-foundry-secret-of-mana-remake-feat-series-history.24133/