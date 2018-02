Le corps humain est un royaume où chacun veut être le roi

Y'a le coeur, la tête les couilles, ça vous le savez déjà

Mais les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire

Chacun veut prendre le pouvoir et le pire est à venir

Il y a bien sur la bouche qui a souvent une grande gueule

Elle pense être la plus farouche mais se met souvent le doigt dans l' œil

Elle a la langue bien pendue pour jouer les chefs du corps humain

Elle montre les dents c'est connu mais n'a pas le cœur sur la main

Seulement l'amour n'a pas forcément le monopole du cœur

Elle aime bien serrer le poing, elle aime jouer les terreurs

Elle peut même faire un doigt elle ne fait rien à moitié

La main ne prend pas de gants et nous prend vite à contre-pied

Le pied n'a pas de poil dans la main mais manque d'ambition

Au pied levé je dirais comme ça que le pied n'a pas le bras long

Les bras eux font des grands gestes pour se donner le beau rôle

Ils tirent un peu la couverture mais gardent la tête sur les épaules



On peut être timide ou on peut parler fort

D’toutes façons ce qui décide c'est le langage du corps

On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor

D’toutes façons ce qui domine c'est le langage du corps

C'est le langage du corps

C'est le langage du corps



Quand la bouche en fait trop la main veut marquer le coup

Pour pas prendre sa gifle la bouche prend ses jambes à son cou

La bouche n'a rien dans le ventre et préfère tourner le dos

Et la main sait jouer des coudes la tête lui tire son chapeau

Mais l’oeil il n'est pas d'accord et lui fait les gros yeux

Ils sont pas plus gros que le ventre mais l’oeil il sait ce qu'il veut

Car œil à la dent dure sur le corps le sait tout le monde le voit



À part peut-être la main qui pourrait bien s'en mordre les doigts

Et la jambe dans tout ça et bien elle s'en bat les reins

Elle est droit dans sa botte et continue son chemin

Personne ne lui arrive à la cheville quand il s'agit d'avancer

Même avec son talon d'achille elle trouve chaussure à son pied

Les pieds travaillent main dans la main et continuent leur course

Jamais les doigts en éventail ils se tournent rarement les pouces

Ça leur fait une belle jambe toutes ces querelles sans hauteur

Les pieds se foutent bien de tout ça loin des yeux loin du cœur



On peut être timide ou on peut parler fort

D’toutes façons ce qui décide c'est le langage du corps

On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor

D’toutes façons ce qui domine c'est le langage du corps

C'est le langage du corps

C'est le langage du corps



Pour raconter l’corps humain rien n'est jamais évident

Je m’suis creusé la tête et même un peu cassé les dents

Alors ne fait pas la fine bouche j'espère que vous serez d'accord

Que c’texte est tiré par les cheveux mais que petit à petit il prend corps

J’n'ai pas eu froid aux yeux mais je reste un peu inquiet

Je croise les doigts pour qu'au final je retombe un peu sur mes pieds

Ne soyez pas mauvaise langue même si vous avez deviné

Que pour écrire ce poème je me suis tiré les vers du nez



On peut être timide ou on peut parler fort

D’toutes façons ce qui décide c'est le langage du corps

On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor

D’toutes façons ce qui domine c'est le langage du corps

C'est le langage du corps

C'est le langage du corps