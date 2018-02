Petit projet du moment créer un cable qui permet de jouer sur ma PS4 avec des vieux volants (j'ai testé avec mon vieux g25 un peu cassé ça marche nickel ! ) et voici le résultat (un proto XD)L'idée est d'utiliser le super logiciel développé par MATLO un français sur son site GIMXhttps://blog.gimx.fr/le concept la base est d'utiliser son pc pour brancher un volant (ou même une manètte d'ailleurs ) dessus et brancher un cable entre son pc et la console, le PC est chargé de jouer l'interprète entre les deux et de renvoyer ça sur sa console.j'ai remplacé le PC par une carte de développement ORANGEPi (je sais que ça marche avec un raspberry pi ) à 10 balles ce qui permet de n'avoir qu'un cable.si il y a des intéréssés je peux vous faire un petit tuto !PS : le tout m'a couté 28 euros environ !voici une petite vidéo