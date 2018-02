Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Alors que le jeu est maintenant sur le point de se vendre à 2 millions d'exemplaires sur le marché japonais, ce qui n'est pas arrivé sur une console Sony depuis la Playstation 2, Media Create estime que le jeu a un impact négatif sur les autres jeux. Tous les titres sortis sur Ps4 après la sortie de Monster Hunter World souffrent de mauvaises ventes, comme Dragon Ball FighterZ, Shadow of the Colossus ou Dynasty Warriors 9, qui réalise l'un des pires démarrages de la série. Reste à voir une fois l'effet Monster Hunter World estompé si les jeux Ps4 réalisent de nouveau de bons scores...Source : https://www.true-gaming.net/home/362321/

posted the 02/18/2018 at 11:38 AM by link49