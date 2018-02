Vous avez l'habitude, je partage souvent l'OST des jeux dont je suis en train de finir ou de platine.Et aujourd'hui je vous partage l'OST de Shadow of the Colossus Remake. C'est exactement la même OST que la version PS2 mais elle est tellement grandiose et mythique que c'est toujours un véritable bonheur pour les oreilles de la réécouter.Entre des musiques d'ambiance qui vous transcendent ou des musiques juste epicness comme jamais lors des combats contre les colosses (surtout durant leurs ascensions), Kow Otani a tout simplement fait une des meilleures OST du jeu vidéo pour moi, choquant que le bonhomme à complètement disparu du milieu après son One Shot sur Shadow of the Colossus...Voici donc, l'OST complète de Shadow of the Colossus et vous pouvez cliquer au hasard tellement toutes les musiques de ce jeu sont sublimes.-BONUS-Opened Way est le thème principal lors de l'ascension d'un colosse (le moment où vous entendez cette musique pour la première fois en mettant à terre le premier colosse qui fait la taille d'un bâtiment sans aucun QTE et par un jeune guerrier sans aucun pouvoir super badass et tout le tralala, vous serez plus chez vous mais dans l'espace tellement c'est bon).