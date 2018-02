Bah ouais après avoir foutu les émotes en dlc payant au prix de l'enculade à sec, crapcom ,nous pond un costume de ryu non pas en skin à mettre par dessus son armure comme ce que tout le monde pensait mais en vrai set à équiper. et quitte à faire de la chiasse en barre cette armure est en bas rang avec des skill daubé.Bon après le combat d'arène contre un barroth géant c'est marrant 2 min j'avoue....du coup il est fort probable que le set d'alloy soit du même tonneau et ça ferait chier

Who likes this ?

posted the 02/18/2018 at 08:06 AM by kalas28