Voici une Information concernant les Jeux Vidéo :Les taux d'attachement des DLC sont d'environ 20% en moyenne selon les éditeurs, voire plus. Par exemple, EA par exemple a récemment déclaré qu'environ 40% des propriétaires de FIFA achètent des DLC. Une étude a té faite auprès de près de 2 000 commentaires couvrant plus de 450 sujets et plus de 10 000 réponses à des sondages, et il en résulte que 69% des consommateurs ont estimé que les micro-transactions sont une forme acceptable de monétisation dans les jeux, avec seulement 6% disant qu'ils font des achats dans le jeu. Cependant, 22% estiment que les micro-transactions «pay-to-win», sont «toxiques» et «écœurantes». Les micro-transactions semblent donc être acceptées majoritairement parmi les consommateurs...Source : https://www.resetera.com/threads/report-69-of-consumers-find-cosmetic-microtransactions-acceptable.23802/