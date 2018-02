..Avec Assassin Creed Origins,( ma claque du moment au passage ),et son "Discovery Tour".



« Assassin’s Creed a toujours exploré des périodes charnières de l’Histoire, de la troisième croisade à la renaissance italienne et cette année l’Égypte antique » explique Jean Guesdon, directeur créatif d’Assassin’s Creed Origins. « Offrir le Discovery Tour by Assassin’s Creed : Ancient Egypt est un rêve qui devient réalité pour nous. Il s’agit là d’un mode de jeu éducatif spécifiquement conçu pour que les gens en apprennent davantage sur l’histoire incroyable de l’Égypte antique, à travers une expérience interactive rendue possible par un jeu vidéo. »





Dans ce mode dédié, vous pouvez parcourir librement la reconstitution 3D interactive de l’Égypte antique du jeu Assassin’s Creed Origins exempte de ses combats, de son intrigue narrative et de ses contraintes de temps. D’Alexandrie à Memphis, du Delta du Nil à la Mer de Sable, du plateau de Gizeh à l’Oasis de Faiyum, vous pourrez ainsi vous immerger à un niveau sans précédent. « The Discovery Tour » offre de nombreuses visites guidées élaborées par des historiens et égyptologues. Chaque visite traite d’un aspect différent de l’Égypte Ptolémaïque, comme les Grandes Pyramides, la momification ou encore la vie de Cléopâtre.



Voila,perso je suis tres interessé,et ça sort le 20 Fevrier.

Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt will be available February 20 on Xbox One, PS4, and PC as a free add-on for Assassin's Creed Origins, or as a standalone download