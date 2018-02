Le jeu Rick and Morty: Virtual Rick-ality aura droit à une version "collector". Enfin pas trop non plus.Le jeu sera disponible sur PSVRA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un double poster-Une figurine Funko POP!Le jeu sortira le 10 Avril sur PSVR

posted the 02/18/2018 at 01:47 AM by leblogdeshacka