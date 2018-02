Pour une première dans l'achat d'un jeu indé , mon choix se porte sur CÉLESTE . Le seul mot qui me vient est que c'est une tuerie . Jamais je n'ai fais un article sur un jeu que j'ai acheté mais pour une fois je tiens à le faire pour ce jeu

