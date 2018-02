Je vais aujourd’hui vous proposer une nouvelle chronique et m’attarder sur la série animée Violet Evergarden, issue du studio Kyoto Animation et disponible exclusivement sur Netflix. Contrairement à certaines séries, Violet Evergarden ne propose pas l’intégralité de ses épisodes, ils sont mis en ligne à raison d’un épisode par semaine le jeudi. Je vais donc partager avec vous mon ressenti sur la série après avoir vu les 6 premiers épisodes en version française dont je trouve le doublage de très bonne facture. Les voix sont toutes bien posées, calmes, mais montent aussi niveau colère, tristesse… Voyons donc plus en détails ce qui m’a poussé à regarder Violet Evergarden.La chronique complète est disponible sur mon blog personnel :Cela fait 120 jours que Violet est hospitalisée, ne se souvenant de presque rien, notamment de ce qu’il est advenu du Major Gilbert. Alors que Violet cherche des réponses sur le Major, elle est autorisée à sortir en compagnie du lieutenant Hodgins dont elle se souvient. Pour lors, elle doit suivre le lieutenant Hodgins, ordre du Major. Mais on voit bien à ses airs que ses dites paroles ne sont pas sincères.Violet est alors accueilli par la famille Evergarden mais ne va pas faire long feu au manoir. Elle ne souhaite pas y rester, de ce fait elle se retrouve sous les ordres du lieutenant Hodgins dans l’entreprise de service postal qu'il a créée. Elle va donc travailler pour lui se retrouvant dans un tout autre cadre de travail où l'atmosphère est des plus différentes. Violet émet le souhait de devenir une poupée de souvenirs automatiques, ce qui pourrait lui être précieux afin de comprendre certaines choses la concernant ainsi que des paroles dont elle ne peut jusqu'à présent en comprendre le sens. Des derniers événements dont elle se souvient en compagnie du Major, celui-ci étant blessé, sont les mots suivants : « je vous aime ». Paroles qu’elle va vouloir en comprendre le sens.On est pris dans le quotidien de Violet tellement les épisodes sont bien menés, mettant en avant de jolis décors, des plans d’action jouant sur les émotions et un vécu difficile. Violet est une jeune fille normale d’apparence, cependant intérieurement elle est considérée comme rien de plus qu’un outil dépourvu de cœur. Et nous autres, spectateurs, découvrons ce qu’il en est réellement, à savoir que Violet souhaite tant bien que mal ressentir les émotions, découvrir l’effet de certains sentiment…Dans les premiers épisodes, Violet se comporte souvent comme si elle était encore sous les ordres d'un supérieur, conservant ses postures de garde-à-vous et autres salutations. Mais on la voit aussi sous un autre œil, essayant de faire des efforts à ce niveau, bien qu’elle garde souvent ses mauvaises habitudes. C’est vraiment très plaisant de voir le personnage principal évoluer, du moins dans les 6 premiers épisodes. On écope de certaines scènes émouvantes où Violet a du mal à montrer ses sentiments ainsi que toutes autres expressions niveau faciale. Elle reste assez stricte sur ce point mais elle va au fur et à mesure de ses rencontres se décoincer un peu.On la voit évoluer et prendre plaisir à faire son métier. D’ailleurs dans l’épisode 5, qui se déroule plusieurs mois après sa sortie d’hôpital, Violet se rend au palais royal pour écrire une lettre à la place de la princesse. J’ai trouvé cet épisode très intéressant car Violet va un peu casser les codes de son travail demandant à la princesse de rédiger elle-même ses lettres et que son futur mari fasse de même car lui aussi a eu recours à une poupée de souvenirs automatiques, que Violet a pris le soin de contacter au préalable. Cet épisode est très émouvant, on est véritablement touché par les réactions de Violet car elle a du mal à pallier à certaines demandes au sujet de l’amour.Sinon, niveau animation c'est du tout bon, le chara-design est très soigné et j'apprécie aussi beaucoup la bande-son utilisée dans la série qui se marrie fort bien aux événements qui ont lieu à ce même moment. Les décors sont magnifiques, on sent bien les émotions dégagées de chaque épisode. Personnellement, j'ai à plusieurs reprises été touchées par certaines scènes.Pour conclure, je dirais que Violet Evergarden a su captiver mon attention, de par la tendresse qui en émane, l’innocence et la beauté des décors. La mise en place des sentiments et autres émotions ressenties se font en douceur, et on prend plaisir à voir Violet vivre ses premières réelles émotions. Je prends exemple sur l’épisode 6 où elle va rencontrer un jeune homme, Leon. C’est en compagnie de ce dernier qu’elle va alors apprendre l’effet ressentit quand on se sent seul. Elle ne savait pas jusqu’à ce fameux soir de comète l’effet que pouvait provoquer en soi la solitude. C’était d’ailleurs un épisode très émouvant une fois encore. Alors oui, on aime ou non le genre, on a tous nos préférences mais je pense que Violet Evergarden a émotionnellement de quoi vous toucher.Alors oui, selon moi, il faut découvrir Violet Evergarden !