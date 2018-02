Voici des Images du jeu Secret of Mana Remake :Ce sont des images que j’ai prises lors de ma partie. J’ai pas joué à l’opus original alors je ne ferais aucune comparaison. Au moins, avec cette version, le mal sera réparé…Source : member15179.html

posted the 02/17/2018 at 05:57 PM by link49