[Mise à Jour] : le nouveau projet ne sera en fait qu'une nouvelle saison de Saint Seiya : Episode Zero - qui ne se terminera donc pas en trois chapitres comme on le croyait (Masami Kurumada ayant pris l'habitude de livrer ses chapitres par fournée à son éditeur, appelant ainsi "saison" chaque nouvelle salve).

Suite au renouvellement de nos droits pour les titres de la collection Go Nagai et à la Rupture de stock sur la série DEVILMAN première édition, nous avons acquis un nouveau matériel pour réaliser une édition spéciale 50 ans de la carrière de Go Nagai.



Tirage de 500 exemplaires, avec l'acquisition de 15 illustrations, format 14,5cm x 21,5 cm, papier haut de gamme blanc, couverture à rabat, vernis brillant, recalibrage des planches.



Au tarif de 15,99 € le volume de 280 pages (précommande avec une remise de 5%)



Boutique : http://www.blackbonesboutique.com/devilman-nouvelle-edition…



Nous travaillons actuellement sur les maquettes de cette nouvelle édition que vous pouvez découvrir en image. (couvertures en cours de validation)



Le pack est en pré-commande sur notre site et sera livré en avant première aux clients de boutique Black Box début mars.