Voici une Rumeur concernant le jeu Grand Theft Auto V :Il semblerait que Rockstar veut encore vendre des millions de son jeu :Amazon Allemagne liste une Edition Premium qui sortira le 23 mars prochain sur Ps4 et Xbox One. Reste à voir ce qu'apportera cette version pour justifier ce prix...Source : http://www.alfabetajuega.com/noticia/grand-theft-auto-v-premium-edition-aparece-listado-en-amazon-d-120018

posted the 02/17/2018 at 03:01 PM by link49