J'ai mis l'équipe en pause pendant que nous réévaluons notre route afin que nous puissions revenir à notre vision. Nous faisons une pause, mais nous n'arrêtons pas le projet. System Shock va être complété et toutes nos promesses seront tenues.



Des erreurs ont été commises (...). La vision a commencé à changer, et nous sommes passés d'un Remaster à un jeu complètement nouveau. Nous nous sommes éloignés des concepts de base du titre original. Au fur et à mesure que le budget augmentait, nous avons entamé une longue série de conversations avec des partenaires d'édition potentiels. Plus nous avons travaillé sur le jeu, plus nous voulions faire, et plus nous avons obtenu des concepts originaux. En fin de compte, la responsabilité des décisions repose sur moi. En tant que PDG et fondateur de Nightdive Studios, j'ai laissé les choses échapper à tout contrôle. Je peux vous dire que je l'ai fait pour toutes les meilleures raisons, que j'étais totalement engagé à faire un bon jeu, mais il est devenu clair pour moi que nous avons pris le mauvais chemin, et que nous avons tourné le dos à ceux qui rendu ce projet possible : nos soutiens Kickstarter.

Pour rappel, le joueur incarne dans ce jeu un pirate informatique coincé sur une station spatiale contrôlé par une intelligence artificielle appelée SHODAN qui a un petit différend avec l’espèce humaine.