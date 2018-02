...l'emportent sur les impératifs de qualité.



Le jeu vidéo a bien changé depuis quelques années. Pour le meilleur et pour le pire.



Le meilleur, ce sont des graphismes et des animations toujours plus détaillés, des mondes toujours plus ouverts, des possibilités de jeux toujours plus variés, des jeux calibrés pour le grand public pour être pris en main par tous.



Le pire, ce sont des jeux jamais optimisé à leur sortie, des bugs en tout genre, tout ça pour des impératifs de sortie. Le jeu a été marketé pour sortir à tel période de l'année et ses chances de vente se situe là où le service marketing l'a décidé. Et cela au détriment donc de la qualité.

Personne n'a le temps ni les moyens de nintendo, sony ou microsoft pour donner le temps aux équipes de développement de créer un jeu qui n'a pas besoin de deadline économique, permettant ainsi un debug maximum de leurs jeux.

Suffit de voir le dernier zelda qui n'a eu quelques MAJ correctifs pour quelques petits bugs mineures, les MAJ du jeu ne servaient surtout qu'à rajouter du contenu.



Mais au final un jeu de 201X c'est un jeu early access qui sort parce qu'il est temps de lâcher le jeu, avec son lot de bugs, de contenus manquants, de gameplay pas fini.



Suffit de voir FF15 qui continue de sortir des MAJ pour corriger tous les défauts du jeu, tout en rajoutant du contenu voir modifier le contenu même du jeu de base.

En 1998, il aurait été inconcevable que dans zelda ocarina of time, sous la pression des joueurs, le scénario du jeu aurait été amélioré, peaufiné, étendu à cause de la grogne des joueurs.

En 1996, il aurait été inconcevable de voir qu'un niveau entier de mario 64 aurait subi des changements parce qu'une fois le jeu sorti on s'est rendu compte que le niveau était infaisable, que certaines plate formes étaient inaccessibles, que mario buggait dans certains coins de la map.



Tout cela n'était pas possible parce qu'il y avait des gens qui étaient payés pour trouver les bugs et les "report" aux développeurs pour les corriger. C'est pour cela qu'il n'y avait que peu de bug, et si tu en trouvais un il était bien rare. Ou alors le jeu avait été débuggé à l'arrache, c'est une autre histoire.



Mais de nos jours, avec la technologie et internet, les développeurs n'en ont plus rien à faire de sortir un jeu de qualité. Suffit de faire une MAJ quand les joueures reportent un bug. Voilà. On est devenu des testeurs qui payent un jeu pour y jouer et pour le débugger. Le rêve hein?



Le média jeux vidéos est devenu tellement un poids lourd de l'économie qu'il corrompt la mentalité même des éditeurs. Ahh l'argent...



***



Tout ca pour en venir au dernier jeu que j'ai acheté, kindgom come deliverance.



Après 2h de jeu (une grosse claque pour le moment soit dit en passant), on se rend compte avec effroi que le jeu n'a pas été debuggé. Je parle même pas des bugs de textures ou autre qui change selon la puissance de son pc, non non, je parle de bugs à la con qui aurait du être corrigé si quelqu'un avait testé le jeu: dialogues qui passe de la vf à l'anglais, dialogues perdus, sous titres trop rapides à lire. Même si c'est pas agréable, la synchro labiale est aussi à revoir, mais c'est du à la version française, on peut pas demander à un studio indépendant de faire de la synchro labiale pour chaque langue alors que les jeux AAA ne le font pas et le feront jamais.



Mais que des bugs liés à l'immersion soit si visible en suivant le scénario, c'est inadmissible, et ca vaut pour tous les jeux qui sortent de nos jours, on nous vend des jeux soit disant finis à un tarif standard, alors qu'ils sont même pas digne des meilleurs jeux early access que j'ai pu faire, qui sont vendus moitié prix et qui sont bien moins buggé depuis leur 0.5 qu'un jeu fini soit disant en 1.0, alors que non....



Bref c'est toujours la même rengaine, mon coup de gueule ne changera rien, parce que la faute revient au final aux joueurs, qui acceptent d'acheter des jeux day one alors que l'on sait depuis des années qu'il est préférable de jouer à un jeu 6 mois ou 1 an après sa sortie, surtout si on veut profiter du jeu au complet (clin d’œil clin d’œil vomi sur les season pass), mais les joueurs ont ce besoin irraisonné de l'achat compulsif, de l’appât de la nouveauté, du besoin de faire la hype du moment.(ca vaut pour beaucoup de médias malheureusement #va voir star wars 8, même si t'as craché sur le 7, tout ça pour cracher sur le 8 et dire que c’était mieux avant)