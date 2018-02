Comme souvent après la sortie d'un titre à succès, l'éditeur de ce dernier soumet un questionnaire aux fans afin de connaître leur avis sur le jeu en question et l'avenir de la franchise. Ubisoft n'échappe donc pas à la règle et profite des bonnes ventes d'Assassin's Creed : Origins pour demander aux joueurs ce qui les a attirés avec cet opus.





Mais parmi toutes les questions, une a le mérite de retenir notre attention. Cette dernière invite les joueurs à exprimer la période dans laquelle il souhaiterait pouvoir évoluer dans le futur de la saga et nous vous invitons à découvrir les choix proposés par l'éditeur afin de nous faire savoir votre préférence.





*La guerre de Péloponnèse entre Athènes et Sparte en Grèce classique.



*Les batailles de Jeanne d'Arc et la montée de la peste noire pendant la guerre de Cent Ans.



*L'invasion des Amériques par les conquistadores espagnols.



*Willam le Conquérant et l'invasion de l'Angleterre.



*L'Inquisition espagnole (mise en scène du film Assassin's Creed).



*Les conquêtes d'Alexandre le Grand.



*Le renversement de l'Empire tsar par les communistes pendant la révolution russe.



*Gengis Khan et les invasions mongoles.



*Les batailles du seigneur de guerre au Japon féodal.



*Les invasions viking et leur grande armée.



*La montée de l'Empire romain dans le bassin méditerranéen.



*L'invasion d'Hannibal à Rome.



*L'âge des ténèbres et le roi Arthur.



*Les conflits violents des dynasties impériales en Chine médiévale.