Bonjour Gamekyo,Hier, j'ai voulu rebrancher ma bonne vieille Wii sur ma nouvelle TV Samsung Series 6, mais impossible d'avoir une image nette. Bon, c'est déjà en couleur, mais l'image est très baveuse.Derrière la TV, le branchement se fait via ça :Et en câble, j'ai deux adaptateurs fournis avec la TV (à gauche), et le câble Wii d'origine (j'ai retiré la prise PERITEL, à droite) :Question : quel câble pour avoir une image au moins correcte, si ce n'est bien meilleure ? Quelle marque ?Merci

posted the 02/17/2018 at 09:10 AM by hatwa