Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :En attendant les scans V-Jump, on a les premiers leaks. Ainsi, Broly et Bardock seront disponibles en DLC prochainement. Bardock pourra se transformer en Super Saiyan et Broly utilisera son attaque Gigantic Meteor.Pas de date et pas de prix annoncés apparemment...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-ball-fighterz-adds-broly-and-bardock-as-dlc.23938/