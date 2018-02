En attendant la sortie du jeu prévu pour le 27 Mars, Ubisoft dévoile les deux collectors avec deux vidéo plutôt sympa.On commence avec la grosse édition collector, avec la tête de cerf. La Hope County, MT EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un coffret collector exclusif-Un Trophée Crâne de Cerf, très détaillé et fabriqué avec une résine de grande qualité (Taille : environ 45 cm - numéroté 1 à 6000)-Un Steelbook exclusif-Une carte recto-verso d’Hope County comprenant les points d’intérêt et les lieux clés du jeu.-La bande-son originale du jeu.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un coffret collector premium aux couleurs de la famille Seed-La figurine exclusive de Joseph Seed, aussi appelé “The Father”, et son vitrail teinté (Taille : 31.3 cm)-Un Steelbook exclusif-Une carte double face d’Hope County présentant les points d’intérêts et les lieux clés.-La bande-son originale du jeuJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Guide de Jeu Far Cry 5 - Version Française 29.99€ Far Cry 5 - Edition Collector The Father 119.99€ Far Cry 5 Gold Edition 74.99€