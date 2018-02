Rediff du stream d'aujourdhui sachant qu'il devrait y avoir désormais un stream par mois. Les prochains devraient d’ailleurs s'attarder sur les animations et les logiquesPour rappel: Si vous souhaitez plonger dans l’aspect création de Dreams,. Vous pouvez en effet simplement copier/coller les objets de la base de données.

Who likes this ?

posted the 02/16/2018 at 10:35 PM by lightning