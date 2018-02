JVC 15/20

Gameblog 7/10

JeuActu 7/10

Gamekult 6/10

Le couplet est tombé : nous avons couru, sauté, plané, chanté dans les bois mystiques façonnés par Zoink!. Que l’on s’entende : Fe est un bon jeu de Plate-Forme 3D qui tord le cou à tout concept de frustration et qui se repose essentiellement sur sa direction artistique recherchée mettant en valeur son univers féérique. S’il ne dépasse jamais ses inspirations, il ne manque cependant pas de souffle lorsqu’il s’agit de composer avec les phases de recherche, d’infiltration et d’adresse. On aurait aimé un côté plus racé dans ses propositions et légèrement plus de variété, mais nous ne regrettons vraiment pas d’avoir apprivoisé cet étrange animal.Fable animiste et apaisante, Fe remporte finalement son pari en parvenant à proposer une aventure dépaysante et à la direction artistique singulière qui laissera un bon souvenir à ceux qui se seront liés d'amitié avec les animaux de cette forêt chromatique. Son système de chants et de pouvoirs à débloquer grâce à une chasse aux cristaux permanente s'articule autour d'un level design ouvert, mais qui ne laisse jamais déboussolé. Il est en revanche dommage que les sauts souffrent d'une raideur trop présente et qu'un manque de finition dans les collisions demeure, surtout avec un univers si dominé par les polygones. Mais en conservant un juste équilibre entre exploration et énigmes renouvelées, le jeu des suédois de Zoink Games mérite que l'on tente de recoller les morceaux de cette parenthèse originale, bien que techniquement perfectible.Fe fait partie de ces petits jeux indé à ne pas mettre entre toutes les mains. Si le concept global du jeu fonctionne plutôt bien, le titre affiche tout de même certaines lacunes qui risquent d’en déranger plus d’un. Malgré son univers charmeur, Fe a du mal à se renouveler au fur et à mesure que l’on avance dans l’aventure. Les mécaniques de gameplay, qui nous émerveillent au départ, finissent par vite devenir redondantes, d’autant que le jeu mise avant tout sur l’exploration et la recherche d’objets à collecter. En revanche, le voyage offert par Fe reste terriblement efficace. La direction artistique minimaliste du titre régale les yeux en permanence, et l’on prend un malin plaisir à explorer chaque zone de la carte. Qui plus est, l’absence de narration confère un sentiment de liberté absolue aux joueurs qui pourront interpréter les événements du jeu comme ils le souhaitent. On pourra tout de même pester contre la difficulté du titre, quasi-inexistante, qui rend l’aventure quelque peu insipide. Au final, Fe vous fera vivre un voyage féerique, à condition que vous ne soyez pas trop exigent.Derrière ses atours de petite fable écolo taillée pour séduire les amis des bêtes comme un gif de loutres posté sur Twitter, Fe cache une aventure très joliment menée et bien plus riche qu'il n'y paraît. Grâce à sa mécanique articulée autour du chant et des interactions avec la nature, le titre de Zoink dévoile un gameplay accrocheur qui s'épanouit parfaitement dans un univers vaste, chargé de surprises et de secrets. Malheureusement, quelques accrocs techniques, des approximations de prise en main et des bugs casse-pieds viennent jouer les trouble-fêtes de temps à autre et nous ramènent trop vite à la réalité d'un titre à la finition pas toujours impeccable. Mais tout cela reste largement supportable et ne devrait pas vous détourner des jolies découvertes qui vous attendent dans Fe.