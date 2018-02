Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Durant la première année, la Nintendo Switch a accueilli 7 jeux ayant une moyenne Metacritic de plus de 90/100 :- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 97- Super Mario Odyssey : 97- Celeste : 93- Mario Kart 8 Deluxe : 92- Bayonetta 2 : 91- Shovel Knight Treasure Trove : 91- SteamWorld Heist Ultimate Edition : 90C'est plus que les autres consoles :Sur WiiU :- Super Mario 3D World : 93- Rayman Legends : 92- The Legend of Zelda : The Wind Waker HD : 90Sur Ps4 :- Grand Theft Auto V : 97- The Last of Us Remastered : 96- Flower : 91- Diablo 3 : Ultimate Evil : 90- Rayman Legends : 90- Fez : 90Sur Xbox One :- Grand Theft Auto V : 97Reste à voir si la Nintendo Switch pourra obtenir le record également durant sa deuxième année, qui va bientôt commencer...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-sees-90-metacritic-scores-1st-year-ps4-xbox-one/