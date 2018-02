Bon voilà hier j'annonçais mon hésitation au sujet de l'achat d'une X, aujourd'hui j'ai finalement décidé de passer le cap et miser sur l'avenir et profiter du GP de la console, comme dirait un certain membre je suis tombé bien bas, je fais parti de la secte pro "M.S.N"Bon première avis de la console elle même, je la trouve sobre et élégante à la fois, notamment le son de mise en route, par contre le pad je m'attendais à ce qu'il soit plus gros et que les textures soient pas uniforme que ce soit à l'avant et l'arrière, mais sinon super prise en main.Par contre je me suis rendu compte qu'elle avait un petit coup sur l'angle, je peux la ramener vous croyez demain ?Bref voilà, à l'E3 j'aurais la conférence Xbox, Nintendo, et Playstation à suivre attentivement, à voir ce que ça donnera sur le long terme de posséder autant de machines, est-ce viable financièrement et aussi niveau temps.Va me falloir plusieurs heures pour avaler les 579 euros de la machine par contre, la garantie Boulanger c'est du viol !