Holà !Nouvelle vidéo de, vidéaste qui publie fréquemment des analyses sur la conception des jeux vidéos, qui se porte aujourd'hui (ou plutôt hier) sur l'émergence desAlors un jeu systémique, kézako ? On peut définir ce terme en l'opposant aux jeux dits. Ces derniers ont été conçus en offrant qu'une seule solution possible pour atteindre un objectif, au contraire des titres systémiques qui proposent aux joueurs différents moyens lui permettant de répondre à un problème, un but.Pour se faire, ces jeux doivent impérativement être dotés de divers éléments (interaction, PNJ, systèmes météorologiques, faune, etc) de jeu liés et qui peuvent être influencés par le joueurs (grâce à sa curiosité et son expérimentation) et son environnement.Mark Brown, s'appuie sur des projets tels que, pour nous expliquer sur quoi ils reposent, quelles sont leurs forces et comment rendre l'expérience unique.Pour information, la vidéo dure environ 13 minutes et possède des sous-titres français.Bon visionnage !