Magnifique

Ubisoft propose pour les méga fan d'Assassin's Creed Origins, un socle avec les Dieux Anubis (le dieu de la mort), Sekhmet (la déesse guerrière) et Sobek (le seigneur des eaux).Malheureusement, cette version sera uniquement disponible aux US.Chaque figurines sera en résine et la dimension est de 26 cm x 22 cm x 8 cm. Le tout fera pas moins de 1.5kgLa boite est tout aussi sublimeLe tout sera livré avec un certificat d'authenticité et seulement 100 exemplaires seront disponibles.Par contre, le prix 500$ et pas livrable en FranceSortie en Mars