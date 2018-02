Voici une Rumeur concernant le jeu The Last of US Part II :Sur le Facebook officiel suédois des jeux à venir en 2018, on y retrouve les jeux Spider-Man, Days Gone, mais aussi Ghosts of Tsushima et The Last of US Part II :Si cela se révèle correct, on devrait surement avoir la date de sortie durant l'E3 2018. Plus qu'à espérer...Source : https://segmentnext.com/2018/02/16/report-last-us-2-releasing-year-official-playstation-leak/