Et comme son éditeur GT Interactive s’est également retrouvé en grandes difficultés en 1999, avec ses premières pertes et un rachat par Infogrames cette année-là, le portage sur la console de Nintendo a finalement été annulé à la dernière minute bien qu’achevé ; il avait même été testé dans deux magazines dont l’Officiel britannique qui voyait déjà le jeu détrôner Mario à en croire la citation de la jaquette

posted the 02/16/2018 at 08:50 AM by gunstarred