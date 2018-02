Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Initialement prévue pour cette semaine, donc aujourd'hui au plus tard, la mise à jour 1.3.0 n'arrivera finalement que le 02 mars prochain. Ce délai est du au fait que l'équipe a découvert un bug dans cette mise à jour, et qu'ils ont besoin de temps pour le régler. Pour ceux qui voulaient débuter le Mode New Game Plus, il faudra donc patienter encore 14 jours...Source : https://www.gonintendo.com/stories/302250-xenoblade-chronicles-2-version-1-3-0-delayed-to-march-2nd-2018