C'est sur son compte twitter que Neil Druckmann (Uncharted 4 et The Last of Us) qualifie Shadow of the Colossus d’être un des meilleurs jeux de tous les temps avec une jolie image du 3e colosse (et il y a tellement mieux après).Mais Neil a certainement dû faire la version PS2 a l'époque, car il faut savoir que le bonhomme est un vrai fan des jeux Ueda, il avait déjà qualifié le légendaire ICO d’être un des meilleurs jeux culte de la PS2 et l'année dernière il avait qualifié The Last Guardian d’être un jeu incroyable à la patte artistique inégalé en le recommandant à ses fans.Sans parler d'une séance photo avec Fumito Ueda lui-même.Personnellement je suis du même avis que lui, Shadow of the Colossus est tout simplement un monument du JV et j'attends avec impatience le nouveau projet de la team ICO, normalement dévoilé cette année (surement à la conférence SONY de l'E3).