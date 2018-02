La Nintendo Switch récupère donc un grand nombre de jeux déjà disponibles sur les plateformes concurrentes et c’est le cas ici avec Portal Knights de Keen Games. Ce jeu de type bac-à-sable (aussi appelé sandbox) n’est pas sans rappeler le genre Minecraft ou encore LEGO Worlds tout en proposant son propre univers et ses propres avantages. Sortez vos pelles et autres arcs et épées, le moment est venu de voir ce qu’il en résulte de cette mouture de Portal Knights sur Nintendo Switch.Pour découvrir l'intégralité de mon test sur mon blog personnel ->On retrouve donc diverses îles, toutes reliées les unes aux autres par des portails qu’il vous faudra franchir afin de parcourir les divers environnements, en quête d’aventure. Mais comment passer d’un portail à l’autre ? Eh bien il faut récolter des petits cubes qui permettront ensuite, une fois le nombre objectivé atteint, de crafter et vous pourrez alors visiter diverses îles. Aussi, on peut d'ores et déjà soulever le fait que des événements aléatoires ont lieu comme par exemple le festival printanier du nouvel an chinois qui sera disponible jusqu'au 5 mars 2018.Chaque environnement visité dispose de ses propres décors, ennemis et autres, et il vous faudra donc explorer tout en luttant pour survivre. Au début de votre aventure, vous devrez créer votre personnage, on retrouve donc du classique avec un héros masculin ou féminin, et on lui attribue certains traits physiques. Aussi, il vous faudra opter pour une spécialité à savoir Guerrier, Mage ou Rôdeur. Dans la lignée des jeux du genre, vous récolterez de nombreuses ressources afin de créer toutes sortes d’armes, armures et autres sorts magiques qui vous seront forts précieux lors de vos combats. On apprécie d’ailleurs les combats en temps réels, la variété des ennemis et de se retrouver face à des boss !Tout d’abord, un des avantages certain de Portal Knights sur Switch vient de son mode portable où il est fort appréciable de jouer en mode tactile, ce qui permet je dirais une meilleure aisance sur la gestion de l’inventaire, on y gagne en termes de rapidité d’action. On apprécie le confort de jeu. Personnellement, je découvrais le système de jeu dans Portal Knights et j’ai trouvé que la création de groupe était fort appréciable. Cela se fait donc en écran splitté à 2 joueurs (il faudra alors 2 manettes, pas de partage de Joy-Con possible) et on peut même y jouer à 4 si on dispose de deux consoles à savoir 2 joueurs par consoles et même à 4 joueurs si chacun dispose de sa propre console. On relève aussi le fait que le jeu dispose d’un mode multijoueur en ligne, autre point que l’on appréciera et qui rendent les parties assez fun.La 3D est de bonne facture et convient bien au style de jeu présenté. C’est assez mignon je dirais, style graphique donc qui pourrait davantage intéresser un plus jeune public. On soulève tout de même certains défauts à Portal Knights, notamment au niveau de sa caméra plutôt capricieuse avec certains angles mal positionnés, surtout dans des endroits étroits. La construction n’est alors pas toujours simple et il en est de même pour la récolte. Aussi, il est possible d’éloigner la caméra. En ce qui concerne les phases de combats, la caméra se veut davantage dynamique et on apprécie. Par contre, j’ai par moments perdu le bon angle d’attaque en voulant reculer, comme par exemple pour mieux cibler mon ennemi.Pour conclure, je dirais que ce sandbox est assez appréciable et intéressant à jouer. On lui préfèrera le jeu à 2 joueurs, bien plus convivial mais si vous restez vraiment sur du solo alors là je vous conseillerai d’opter pour une jouabilité via le tactile, l’un des meilleurs atouts de cette console pour un jeu de ce genre. La direction artistique est des plus appréciables par contre on lui reprochera ses divers chargements, assez longs qui plus est. Je terminerai par évoquer son prix qui, selon moi, est assez abordable au vue de la durée de vie conséquente du titre.Merci ^^