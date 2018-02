Vous sentez vous parfois isolés en tant que joueur ?



C'est à dire que cette passion prend beaucoup de temps. Et parfois, j'ai l'impression que l'entourage ( collègues / amis) ne comprennent pas, et vous réduise à ça.



Et cela réduit beaucoup les conversations.



Surtout quand on est célibataire et/ou sans enfants, alors là auprès de certaines personnes j'ai l'impression d'être invisible ou que mon avis ne compte pas.