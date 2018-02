En attendant les serveurs dédiés qui arriveront le 19 février sur PC, l'éditeur français a tenu à se féliciter du succès de For Honor en communiquant de nouveaux chiffres. La communauté du jeu s'élargit de jour en jour puisqu'un total de 7.5 millions de joueurs vient d'être atteint. En seulement un an d'existence, la performance est assez impressionnante et cette nouvelle est aussi un beau cadeau d'anniversaire pour la franchise.



Toujours durant son bilan financier, Ubisoft a également mentionné le fait que For Honor accueille un million de joueurs uniques chaque mois. Depuis son lancement, le titre s'est nettement amélioré et de nombreuses mises à jour ont récompensé les utilisateurs semaine après semaine.



For Honor est actuellement disponible sur PS4, Xbox One et PC.