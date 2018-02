c'est à travers de cette vidéo que Rare nous parles un peu des PNJ et d'autres types d'aventures.Vers 1:50 ils parle essentiellement de leur système de dialogue avec les PNJ et de la façon dont ils peuvent modifier le dialogue pour s'adapter aux événements en direct. Ensuite, ils disent que ce système peut être appliqué à n'importe quoi dans le monde, pas seulement aux PNJ, et l'exemple qu'il donne est de trouver un livre ( sur une île par exemple ) qui raconte l'histoire de quelqu'un enterrant son trésor et la page suivante se trouve un dessin d'une île avec un X dessiné sur elle. Vous pouvez arracher cette page et lancer une quête pour vous, mais la prochaine personne qui trouve ce livre ne sera pas en mesure de faire la quête parce que vous avez déjà déchiré la page qui contenait la carte.Ils ont également dit qu'ils peuvent utiliser ce système pour transformer les livres en énigmes comme un livre d'Aventures, où vous devez faire les devinettes de la bonne manière afin d'arriver à la fin du livre, et si vous ne parvenez pas le livre se fermera et vous ne pourrez plus réessayer.Ainsi les joueurs pourront se reconnaître dans ces histoiresBonus: on peut également voir un nouveau type de squelettes qui semble fait de chair et d'os cette fois