Comme Bungie avec Destiny, on sent des développeurs à l'écoute de leur communauté et tâchant de faire leur maximum pour la garder captive dans leur New York toujours en vrac. Durant mes quelques journées à replonger dans le jeu, j'ai d'ailleurs trouvé des serveurs très actifs et dûment peuplés et j'ai ainsi pu profiter d'un matchmaking toujours aussi rapide ; n'ayez pas peur de vous lancer, vous ne serez pas seuls, donc.Si l'on trouvera donc plein de bonnes raisons de grinder encore et toujours pour améliorer son personnage, on regrette tout de même un petit manque de contenu gratuit à terme pour briser la monotonie (du point de vue de celles et ceux qui auraient déjà retourné le jeu en tous sens, s'entend). Passer par la case DLC payant pourra toutefois être envisagé pour découvrir trois extensions assez différentes et pas forcément toutes nécessaires. Quant à la suite, Ubisoft reste discret sur ce qui attend The Division à présent. Mais le calendrier et la numérotation des mises à jour (plus qu'une potentielle 1.9 avant d'arriver à un 2.0 fatidique, a priori) peuvent laisser supposer qu'une suite pourrait prendre prochainement le relais. On se doute quand même que des événements spéciaux et du nouveau stuff seront largués de temps à autre pour continuer d'entretenir la flamme des plus accros.